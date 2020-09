Ângelo Rodrigues desabafa: "Tenho noção do que fiz e da magnitude do meu erro"

Daniel Oliveira partilhou um vídeo de Ângelo Rodrigues onde o ator confessa estar consciente do erro que cometeu, referindo-se indiretamente à injeção de testosterona que lhe valeu ficar em risco de vida devido a uma infeção generalizada.Mais de um ano depois de ter sido internado no hospital e ter estado em coma, Ângelo vai protagonizar um documentário na SIC que vai mostrar todo o processo de recuperação que tem vivido desde que sobreviveu ao drama.No pequeno momento do documentário partilhado nas redes sociais pelo diretor de programas, pode ver-se Ângelo a assumir o que aconteceu., começou por dizer., desabafou.Nos comentários da publicação, são vários os fãs que deixam mensagens de apoio ao rosto da série 'Golpe de Sorte'., pode ler-se., escreveu Daniel Oliveira ao anunciar o documentário que vai estrear no próximo domingo, no mesmo dia que a TVI, principal concorrente, foi colocar no ar a nova edição do 'Big Brother'.