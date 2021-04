Ângelo Rodrigues em tribunal por dívida do passado

28 abr 2021 • 14:12

está a ter problemas com a Justiça pornacional. Quem avança com a notícia é a revista 'TV Mais', revelando que o caso já chegou a tribunal.A publicação afirma ainda que a dívida contraída por Ângelo Rodrigues remonta ao período antes de 2018, enquanto vivia no Porto, de onde é natural.Apesar desta situação, o ator está a viver uma fase feliz depois de ter corrido perigo de vida no verão de 2019. Ângelo Rodrigues anunciou uma pausa nas novelas depois de ter feito uma participação no projeto 'A Serra', de Paço de Arcos. Para já está dedicado à peça de teatro 'A Ratoeira' e pretende viajar.