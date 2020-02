Ângelo Rodrigues está novamente solteiro

A vida amorosa decontinua debaixo de fogo. O fim do alegado namoro com a modelo Carolina Fernandes, após a saída do ator do Hospital Garcia de Orta, em Almada - na sequência de uma septicemia - colocou todos os holofotes em cima do galã da ficção da SIC, que se apresentou recentemente em público com uma nova companhia., esclarece Inês Monteiro.A cumplicidade de Ângelo Rodrigues com a jovem beldade começou nos bastidores de ‘Golpe de Sorte’, da SIC. Para a morena, o projeto do terceiro canal deu-lhe a oportunidade de criar bons laços, um deles com Ângelo Rodrigues. "Foi um projeto em que gostei muito de participar. Conheci pessoas muito interessantes", continuou.Embora estejam ambos solteiros, Inês Monteiro e Ângelo Rodrigues voltaram a cruzar-se esta semana nas gravações da série da SIC. "Não posso adiantar muito sobre o que vai acontecer à minha personagem. Mas a verdade é que me sinto muito entusiasmada", revelou a jovem, sublinhando que em relação ao amor está livre. "Estou superfeliz", afirmou.Ângelo, que terminou na última semana uma longa viagem pela Jordânia, regressa assim às rotinas. Retoma as gravações da série da SIC, que vai protagonizar, e logo a seguir prepara a estreia do documentário, no qual descreve o pesadelo que viveu durante o internamento hospitalar.A par dos projetos profissionais, o ator vai voltar à clínica de António Gaspar para os tratamentos de fisioterapia.