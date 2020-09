Ângelo Rodrigues: "Estou bem e calminho"

Ator está solteiro e revela o que espera do amor. entretanto, soma projetos na televisão e no teatro

12 set 2020 • 17:09

Solteiro, Ângelo Rodrigues garante que está a viver uma boa fase a nível pessoal e deixou clara a sua posição em relação ao amor. "", afirmou no programa 'Alô Portugal' o ator da SIC, a quem tem sido apontada uma relação com a ex-namorada, Iva Domingues, nas últimas semanas.Entretanto, Ângelo prepara-se para o regresso à televisão em dose dupla. Por um lado continua a integrar o elenco de 'Golpe de Sorte', cuja nova temporada estreia já na segunda-feira, dia 14, na estação de Paço de Arcos. Por outro, está concluído o documentário que dará a conhecer todo o processo de recuperação que enfrentou depois de ter passado pelo maior drama da sua vida: uma infeção grave na perna esquerda, como consequência de complicações decorrentes de uma injeção de testosterona, e que levou ao seu internamento, durante várias semanas, no Hospital Garcia de Orta, em Almada.Durante este período, o ator de 32 anos esteve em coma, entre a vida e a morte. No documentário que estreia em breve na SIC, Ângelo Rodrigues vai mostrar a dureza dos tratamentos e como, aos poucos, reaprendeu a andar.Além da televisão, o artista estreou na passada quinta-feira uma peça no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, na qual contracena com Virgílio Castelo, Beatriz Barosa, Elsa Galvão e Filipe Crawford, entre outros.