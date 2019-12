Ângelo Rodrigues goza com Maria João Abreu por causa da "chuva dourada"

A carregar o vídeo ...

Maria João Abreu recorreu a "chuva dourada" para ajudar Ângelo

O vídeo de Maria João Abreu e Ângelo Rodrigues no 'Programa da Cristina' tornou-se viral após a atriz usar a expressãoA atriz entrou em contacto uma amiga sacerdotisa do Tibete que lhe deu um conselho para ajudar o jovem:Perante a frase, foram muitas as brincadeiras nas redes sosicias uma vez que esta expressão é também utilizada para um fetiche sexual que consiste em urinar em cima do parceiro.Ângelo Rodrigues também reagiu à frase da amiga e entrou na brincadeira. O ator, que ainda se encontra a recuperar, partilhou uma fotografia na rede social Instagram em que referiu a expressão da amiga.Na noite desta segunda-feira, Maria João Abreu esteve no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, e várias foram as gargalhadas causadas por este mesmo tema. "", disse.