Ângelo Rodrigues: "Há uma semana da minha vida que não me lembro"

, disse, em conversa com os apresentadores José Figueiras e Ana Marques, relembrando o dia em que foi parar ao hospital., diz, referindo-se aos dias que se seguiram à sua entrada no hospital e se estenderam até ao dia em que acordou do coma.O rosto da estação de Paço d'Arcos garantiu ainda que não tem complexos com as cicatrizes com que ficou na perna esquerda devido às várias intervenções cirúrgicas a que foi submetido durante o internamento., garante o, mostrando-se confiante e sem medo de exibir as suas marcas, que não se inibe de deixar evidentes nas fotografias que tem vindo a partilhar nas redes sociais.Sobre a vida amorosa, Ângelo não hesitou em responder e garante que está solteiro., começou por dizer., continuou.A superar o trauma que marcou a sua vida pessoal, o galã da ficção nacional mostra-se ainda radiante pelos projetos profissionais. Ângelo vai integrar o elenco da nova temporada da série 'Golpe de Sorte' e o documentário sobre o processo de recuperação que enfrentou está prestes a estrear na SIC, ainda este mês.O artista, que vai comemorar o 33º aniversário já próxima quarta-feira, realçou que espera que o projeto possa ser encarado como umaou da "".