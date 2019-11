Ângelo Rodrigues indignado com mensagem do ginásio

Ângelo Rodrigues partilha mensagem do ginásio

continua a mostrar-se ativo nas redes sociais e a partilhar vários desabafos com os milhares de seguidores.Agora, o ator, que se encontra a recuperar e dedicado a longas sessões de fisioterapia, que já considerou serem, mostrou uma mensagem que recebeu por parte do ginásio que frequentava antes de ser internado no hospital devido a uma infeção causada por uma injeção de testosterona., pode ler-se na mensagem do espaço, à qual Ângelo reagiu:Mais uma vez, a estrela de 'Golpe de Sorte', da SIC, mostrou o sentido de humor que tem revelado desde que voltou a fazer publicações no Instagram. No entanto, acabou por arrepender-se de ter feito a publicação e, minutos depois, apagou-a.Recorde-se que Ângelo Rodrigues regressou a casa passado dois meses de pesadelo no hospital Garcia de Orta, em Almada, onde esteve em risco de vida.Nesta fase de recuperação, que tem duração prevista de um ano, Ângelo Rodrigues continua a contar com o apoio de familiares e amigos.