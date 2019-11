Ângelo Rodrigues já apresenta melhorias e está mais autónomo

01:30

Rute Lourenço

Ângelo Rodrigues começa, aos poucos, a apresentar ligeiras melhorias, um mês depois de ter começado os tratamentos de fisioterapia.Apesar de a recuperação ainda estar para durar, o ator, de 32 anos, já caminha apenas com uma muleta e revela agora alguma autonomia. Depois de, inicialmente, estar sempre acompanhado pela mãe, Ângelo já conduz sozinho e também revela mais destreza a andar com as muletas.Melhorias que chegaram a tempo de o ator conseguir participar no telefilme ‘Golpe de Sorte’, da SIC, conforme fez saber através das redes sociais, onde mostrou imagens do primeiro dia de gravações. "Será muito bom para a minha cabeça", disse Ângelo Rodrigues à ‘TV Mais’, acrescentando que está confiante na recuperação "a 100 por cento".O ator, recorde-se, está a ser tratado pelo fisioterapeuta da Seleção, António Gaspar.