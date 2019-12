Ângelo Rodrigues já está a trabalhar

"Então ontem foi assim, com estes lindos. Divertimo-nos tanto!!", escreveu a atriz Cecília Henriques nas redes sociais, numa fotografia onde surge com Ângelo e Isabela Valadeiro. "Mas não se enganem, hoje o meu dia foi um caos de mudanças, que a mami mudou de casa.

Quem odeia mudanças? Será que há quem curta bués? Entretanto o Golpe de Sorte Natal vem aí para vocês", brincou ainda Cecília.





Que seja a última vez que te aproveitas de mim para te ajudar nas mudanças!", brincou. "Sei que o fazes com uma perna atrás das costas", respondeu a colega.





Ainda em recuperação intensa, Ângelo Rodrigues já regressou ao trabalho, para estar empenhado nas gravações do telefilme da série 'Golpe de Sorte'.Depois do grande susto que viveu, ao estar dois meses internado devido a uma infeção grave causada por uma injeção de testosterona, o ator de 32 anos tem estado dedicado a longas sessões de fisioterapia e tenta manter a atitude positiva, apesar de já ter demonstrado fragilidades durante o processo.Agora, tem novos motivos para sorrir. Na companhia dos colegas da SIC, Ângelo Rodrigues surge aparentemente bem disposto durante o trabalho. Ao lado de Isabela Valadeiro, Cecília Henriques ou João Paulo Sousa, o artista exibe o sorriso nas fotografias, para alegria dos milhares de fãs que ansiavam vê-lo regressar e novamente sorridente.Ângelo Rodrigues reagiu à publicação.

Além de Cecília Henriques, também João Paulo Sousa partilhou uma imagem ao lado de Ângelo Rodrigues, onde o ator também transparece felicidade por voltar ao trabalho.





João Paulo Sousa e Ângelo Rodrigues

revelou que regressar ao trabalho seria muito bom para a sua cabeça.



Recorde-se que além do especial Natal que Ângelo Rodrigues vai gravar, da série 'Golpe de Sorte', o ator vai ainda protagonizar um documentário onde vai mostrar todo o processo que tem enfrentado depois do pesadelo, em exclusivo à estação de Paço de Arcos.



No entanto, apesar do regresso ao trabalho de Ângelo Rodrigues, o ator concilia as gravações com os tratamentos que vai enfrentar ainda durante vários meses.









Recentemente, o ator falou à revista 'TVMais', onde garantiu:. Além disso, Ângelo