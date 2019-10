Ângelo Rodrigues já teve alta

A agência do ator avançou com a notícia. "O ator agradece à equipa médica dos Cuidados Intensivos, dos Cuidados Intermédios e da Cirurgia Plástica, bem como às equipas de enfermagem do Hospital Garcia de Orta, todo o profissionalismo", pode ler-se no comunicado, que ainda conta que o ator deve regressar ainda este ano ao trabalho na SIC.

Depois dos dias de terror que Ângelo Rodrigues e a família viveram, desde que o ator foi internado devido a uma infeção causada por uma injeção de testosterona, no dia 22 de agosto, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, o rosto da SIC já teve finalmente alta hospitalar.No longo caminho de recuperação que Ângelo Rodrigues terá de enfrentar, a agência adianta que o ator irá dar início ao tratamento de fisioterapia já na próxima semana.Recorde-se que a estrela da ficção nacional chegou a estar em risco de vida, e, mesmo depois de se encontrar estável, teve a perna em risco de ser amputada.Apesar de ainda ter de enfrentar uma dura recuperação, as portas da SIC continuam abertas para o ator regressar ao trabalho, como Daniel Oliveira, diretor de programas do canal, sempre garantiu. Ao que parece, Ângelo Rodrigues é aguardado para regressar na quarta temporada de