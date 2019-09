Ângelo Rodrigues mantém quadro febril e preocupa médicos

01:30

Depois de ter saído na última terça-feira do bloco operatório, onde começou o processo demorado de cirurgias reconstrutivas à zona afetada pela infeção, Ângelo Rodrigues preocupou a equipa médica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, ao mostrar-se febril.Os médicos continuam vigilantes, uma vez que, esta sexta-feira, a temperatura mais elevada se mantinha.O ator, de 32 anos, que está internado desde o dia 22 de agosto com complicações decorrentes de uma injeção de testosterona, continua sem saber quando irá sair do hospital.