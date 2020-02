Ângelo Rodrigues mostra cicatriz

01:30

Regressado de uma viagem à Jordânia, Ângelo Rodrigues recordou uma imagem tirada no Mar Morto em que surge de calções e mostra, pela primeira vez, a longa cicatriz que tem na perna esquerda - que vai desde a zona da nádega até ao gémeo.A marca é fruto das sete intervenções cirúrgicas a que se submeteu durante os dois meses em que esteve internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma infeção causada por uma injeção de testosterona. Na legenda, o ator de 32 anos escreveu: "Deixa que eu te fale mais do que as minhas cicatrizes".Depois deste susto, Ângelo mudou a postura perante a vida. "Tenho outra sensibilidade porque sei que a experiência que tive podia impossibilitar-me de estar cá. De alguma forma, voltamos destas situações com superpoderes", disse, recentemente, em entrevista.