Ângelo Rodrigues mostra dificuldades em adaptar-se à nova vida

Ângelo Rodrigues, que tem estado focado na recuperação desde que regressou a casa após dois meses de pesadelo, voltou a desabafar com os fãs sobre a fase difícil que está a viver.O ator de 32 anos, que até tem vindo a mostrar uma atitude positiva e sentido de humor desde que voltou a estar ativo nas redes sociais, partilhou agora uma fotografia a preto e branco do seu rosto na qual aproveitou para demonstrar o seu estado de espírito., escreveu na legenda da publicação.A frase escolhida mostra que o rosto da SIC está ainda a tentar enquadrar-se na nova rotina, que conta com intensas sessões de fisioterapia, e com alguma solidão . No entanto, revela também que, apesar de estar a tentar encarar com coragem e força esta etapa, não está a conseguir manter essa atitude em pleno e não esconde fraquezas., são algumas das mensagens dos seguidores de Ângelo Rodrigues que se podem ler na caixa de comentários à publicação.Apesar das fraquezas e dificuldades que revela, Ângelo Rodrigues continua a esforçar-se para voltar ao que era o mais depressa possível, até porque se espera que o ator regresse para integrar o elenco da quarta temporada de 'Golpe de Sorte', a acontecer no próximo ano. Antes disso, ainda está previsto que o Bruno da série participe nodo formato.Além disso, Ângelo Rodrigues vai protagonizar uma espécie de reality-show onde vai mostrar aos espectadores todo o processo que tem enfrentado, após ter estado internado durante dois meses no hospital, devido a uma infeção grave causada por uma injeção de testosterona.