Ângelo Rodrigues mostra-se protegido dos pés à cabeça para ir às compras

Ângelo Rodrigues às compras

Ângelo Rodrigues é mais uma das figuras públicas que se tem mostrado a cumprir a quarentena exigida durante o surto de coostronavírus.O ator, que tem estado em casa, partilhou que teve de sair para ir fazer compras ao supermercado. Apesar do risco, o rosto da SIC protegeu-se à altura do que é recomendado, e literalmente dos pés à cabeça.Ângelo fotografou-se ainda dentro do carro, com máscara, com fato, de cabeça tapada com uma capa e ainda com óculos de sol para proteger os olhos., escreveu junto da imagem que divulgou nas redes sociais.Já dentro do supermercado, Ângelo Rodrigues filmou-se durante a 'corrida' aos bens de primeira necessidade, num local onde já era notório a falta de produtos.Além de Ângelo Rodrigues, outras celebridades nacionais têm-se mostrado protegidas contra o coronavírus.Lili Caneças também partilhou recentemente um vídeo nas redes sociais onde se mostra preparada para uma saída de emergência de casa, também devidamente protegida