Ângelo Rodrigues mostra "tortura" da fisioterapia

Ângelo Rodrigues mostra começo da fisioterapia

Ver esta publicação no Instagram VIDA e melanina. Uma publicação partilhada por ?????? ????????? (@angelorodrigues_oficial) a 29 de Out, 2019 às 2:21 PDT

continua a desfrutar do regresso a casa, após ter estado dois meses internado devido a uma infeção causada por uma injeção de testosterona.O ator de, que conta com o apoio da família e amigos neste longo processo de recuperação que está a enfrentar, tem partilhado várias fotografias e desabafos nas redes sociais onde demonstra estar com uma atitude positiva. O jovem divulgou esta manhã uma fotografia onde mostra o, escreveu, sobre o longo e doloroso processo que vai enfrentar.Além disso, Ângelo publicou uma nova imagem onde surge com dois amigos., escreveu na legenda da imagem, sem ficar percetível se o registo é recente ou se se refere a uma altura anterior ao pesadelo que viveu. No entanto, manifesta mais uma vez a vontade de vencer esta dura batalha e voltar a viver momentos de felicidade.

Como já é habitual, o rosto da SIC continua a receber centenas de mensagens de motivação e força, não só de fãs como de várias figuras públicas. "Um solinho que bem precisas, amigo. Parecias o Casper, o fantasminha", escreveu a atriz Andreia Dinis. "Muita força Ângelo. Nunca percas esse sorriso", afirmou a atriz Julie Sergeant.



"Tão bom ver-te sorrir", "Espero que tenhas uma rápida recuperação", "Força, fé" "Coragem", são algumas palavras deixadas pelos seguidores de Ângelo Rodrigues, que esperam ansiosos pelo seu regresso ao pequeno ecrã.



Recorde-se que Daniel Oliveira confirmou que Ângelo Rodrigues poderá regressar à antena da SIC ainda este ano. Espera-se que a estrela de 'Golpe de Sorte' participe na quarta temporada da série, prevista para o próximo ano.