Ângelo Rodrigues: "Não quis ver... Estive dois meses sem conseguir olhar para a minha perna"

Ângelo Rodrigues falou pela primeira vez, na noite deste sábado, do drama que viveu nos dois meses em que esteve internado e em que correu risco de vida, depois de complicações resultantes de uma injeção de testosterona.Em conversa com Cristina Ferreira, o ator, de 32 anos, começou por explicar os primeiros sintomas que o levaram ao hospital., diz, acrescentando que acabou por procurar ajuda médica obrigado."Fui de urgência para o hospital e o quadro era péssimo. Mas mandaram-me para casa, com a minha autorização. Sou a prova viva que a vida pode ser um sopro e que de repente já não estamos cá".Ângelo diz que, a partir daí, as suas memórias são muito limitadas, até acordar do coma.Ainda a tentar lidar com a nova realidade, o ator diz que só conseguiu olhar para a perna afetada pela infeção quando saiu do hospital.Durante a entrevista, o ator, de 32 anos, explicou ainda que durante os dois meses em que esteve interado foi operado sete vezes, a maioria das quais enquanto esteve em coma.No período em que esteve internado, o ator passou por vários processos, até porque as notícias não eram as mais animadoras.Ângelo explica que agora está a aprender a viver com a sua imagem.O ator refere que desde a adolescência que tem problemas de auto-estima e que começou a ir ao ginásio e a cultivar a obsessão pelos músculos para colmatar esse lado. "Quando eu era adolescente era muito magro, tinha uma auto-estima baixa, sofri bullying numa fase da minha vida, aos 13 anos. E isso deixa marcas para o resto da vida".Ângelo, recorde-se, teve alta há um mês e meio e, desde então, tem estado totalmente dedicado à recuperação com sessões de fisioterapia diárias.