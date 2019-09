Ângelo Rodrigues pode perder milhares de euros

07 set 2019 • 19:58

Ainda internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a combater a grave infeção resultante de uma injeção de testosterona, Ângelo Rodrigues corre o risco de perder vários contratos e, consequentemente, muito dinheiro.O galã de 31 anos pode perder alguns patrocínios com marcas com as quais tem estado associado, assim como poderá ver-se impossibilitado de realizar trabalhos na área da moeda e da música. No entanto, as portas parecem continuar abertas no mundo da representação, de acordo com fontes da SIC, onde brilha atualmente em 'Golpe de Sorte'.