Ângelo Rodrigues protagoniza 'reality show' e mostra calvário

Menos de um mês depois de ter tido alta, Ângelo Rodrigues começa a trabalhar no seu futuro nos ecrãs. Ainda muito debilitado fisicamente, o ator vai regressar à televisão em dezembro, para participar no telefilme ‘Golpe de Sorte’, mas o grande projeto, apurou o, está a ser preparado em segredo.Ângelo acordou com a SIC gravar uma espécie de reality show em que mostra a sua recuperação, fala do calvário da fisioterapia e também de tudo aquilo por que passou. Para isso, anda sempre com uma câmara, de forma a registar tudo."Quando ele saiu do hospital, houve uma conversa nesse sentido, e para o Ângelo é uma motivação mostrar o que está a viver, de forma também a alertar consciências", diz uma fonte, acrescentando que esta deverá ser a primeira vez que o também DJ fala sobre o episódio que o levou ao hospital e o fez passar dois meses internado, como consequência de uma injeção de testosterona na nádega."Tudo isto mudou a forma de o Ângelo ver as coisas, a vida. Ele está a encarar tudo de uma forma positiva", diz a fonte.Apesar de ter estes dois projetos em mãos, a verdade é que um regresso de forma mais permanente à TV ainda vai demorar, uma vez que o processo de recuperação se prevê moroso.Para já, o ator não consegue deslocar-se sem ser com recurso a muletas e, segundo apurou oatravés de uma fonte próxima da clínica que o acompanha, não há previsão para Ângelo concluir o processo de fisioterapia. "Nesta fase, ainda não se pode dizer quanto tempo vai demorar a recuperação e nem como ele irá ficar."O ator, de 32 anos, recorde-se, foi submetido a várias cirurgias em que perdeu tecidos e músculo devido à grave infeção que se alastrou por toda a perna esquerda. As marcas profundas exigem agora que se submeta a tratamentos prolongados.O telefilme ‘Golpe de Sorte’ marca o regresso de Ângelo Rodrigues à televisão, mas serão muito breves os momentos em que o vamos poder ver no ecrã, uma vez que o ator só anda com recurso a muletas e está ainda muito debilitado. "Vai ser uma coisa muito breve, até para não comprometer a história. É mesmo só para garantir a participação dele na história."