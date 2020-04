Ângelo Rodrigues recorda experiência no Brasil: "Vim completamente falido"

A carregar o vídeo ...

Ator realizou Erasmus no Rio de Janeiro.

Para trás ficaram vários convites para novelas e publicidade e também o namoro com a apresentadora Iva Domingues, que acabou por chegar ao fim meses depois da viagem do galã para o Rio de Janeiro.Além do desprendimento profissional, Ângelo teve de vender o automóvel e deixar o apartamento onde vivia em Portugal. Ao regressar ao País passou algumas dificuldades. Sabe-se agora que o seu "salvador" foi o ator Pedro Sousa., enalteceu em jeito de agradecimento ao colega, durante um direto no Instagram.Durante este período, Ângelo Rodrigues mantinha uma relação conturbada com a família, tendo pouco contacto com a mãe Teresa Araújo e também a irmã Mariana.