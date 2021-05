Ângelo Rodrigues recorda o dia em que Maria João Abreu furou a segurança do hospital para o visitar

Quiseram as circunstâncias que ficasses no hospital onde estive, com as mesmas pessoas que me salvaram a vida. Naquela altura, fatídica para os que privaram de perto, foste a única pessoa do elenco que conseguiu driblar os seguranças e me visitou. Isso, confesso, tocou-me profundamente. "É para ir ver o seu filho?" – perguntou-te umas das enfermeiras. Não era segredo, o que nos unia ultrapassava o mero exercício das nossas profissões", escreveu, recordando quando no verão de 2019 esteve internado em risco de vida após ter sofrido uma infeção grave na perna, tendo estado hospitalizado no Hospital Garcia de Orta onde a atriz passou os seus últimos dias de vida.

Levarem-te pode parecer-nos a maior injustiça, porque nos custa reconhecer o carácter inexorável da morte, mas há algo que nunca desaparecerá – o teu maior legado, o dos afectos", garantiu.





Viverás na memória de todos sempiternamente até ser, por fim, a nossa vez de partir. O maior Golpe de Sorte foi ter tido a honra de te conhecer. Obrigado, MJ", afirmou.



Recorde-se que Maria João Abreu morreu esta quinta-feira aos 57 anos. O marido, João Soares, deixou-lhe uma



Desde que se soube que tinha morrido, esta quinta-feira, devido a complicações do aneurisma que sofreu a 30 de abril, as redes sociais encheram-se de homenagens à atriz, com amigos e colegas a deixarem palavras de carinho. Ângelo Rodrigues, que tinha uma relação especial com Maria João Abreu, foi uma das figuras públicas que lhe dedicou uma mensagem emocionante. Ângelo Rodrigues reconheceu que embora Maria João Abreu já não esteja presente fisicamente vai ser relembrada. Na mensagem que dedicou à ex-mulher de José Raposo, o ator partilhou um registo do primeiro projeto que contracenaram juntos, em 2008, na série 'Morangos com Açúcar', na TVI, fazendo de mãe e filho. Em 2019, já na SIC, na novela 'Golpe de Sorte', voltaram a fazer de mãe e filho e Ângelo Rodrigues recorda esse momento com carinho.