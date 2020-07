Ângelo Rodrigues recusou trabalho para poder viajar: “Tinha uma vida extremamente confortável”

Ângelo Rodrigues foi um dos convidados de João Baião e Diana Chaves no programa ‘Casa Feliz’ da SIC esta manhã, dia 23 julho, e à conversa com os apresentadores do novo formato recordou alguns episódios que o ajudaram a crescer enquanto pessoa, incluindo o momento em que recusou trabalho para poder viajar.

"Foi a primeira vez que fiz isso e vocês sabem que é assustador. Foi assustador no início e depois foi a coisa mais libertadora que eu fiz. E depois com as vicissitudes todas que aconteceram depois disso, acabei a relação que eu tinha, tinha uma vida extremamente confortável, não me faltava absolutamente nada, pus o meu carro à venda, a minha atividade na segurança social deitei-a abaixo… para poder viajar", contou.

Contudo, o ator, que esteve entre a vida e a morte há cerca de um ano por causa de uma infeção grave na perna, já regressou ao trabalho e encontra-se atualmente a gravar a nova temporada de ‘Golpe de Sorte’. Questionado sobre o regresso às gravações após a sua recuperação, o ator não tem dúvidas: "Têm-me ajudado bastante. A produção ajudou-me bastante no início", afirmou.

No que toca à situação de pandemia de Covid-19 que assola o país e que obriga as produções das novelas a adotarem medidas de segurança, o ator de 32 anos revelou que é complicado por causa da falta de contacto entre as pessoas, mas que já se habituou. "Continua a ser estranho. Sendo a arte da empatia, do encontro, torna-se complicado quando somos privados disso", disse.

Mais à frente Ângelo Rodrigues falou sobre os benefícios de viajar sozinho: "É no desconforto que encontro as maiores transformações dentro de mim (…) Torna-se viciante, é quase obsessivo porque eu já percebi que com esse desconforto eu vou-me tornar melhor pessoa", revelou.