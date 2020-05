Ângelo Rodrigues regressa a casa e mostra como ficou a perna após a oitava operação

11:13

Hoje inicio a segunda fase de reconstrução da minha perna. Esta, que sapateou entre a vida e a morte, vai mais uma vez ser salva ao tentar-se reduzir os 27 cms do enxerto cravado na minha pele, corrigindo possíveis complicações".





Ângelo Rodrigues mostra perna depois da operação

Ângelo Rodrigues já regressou a casa, depois de ter sido submetido à oitava cirurgia à perna esquerna , no final da semana passada, no Hospital Garcia de Orta, em Almada.O ator de 32 anos fez um pequeno vídeo onde se mostra deitado na cama e é possível ver a perna com vários pensos e colocou um excerto da música 'Thinking Out Loud', de Ed Sheeran. "When your legs don't work like they used to before" (Quando as suas pernas não funcionam como dantes), mostrando, mais uma vez, o seu bom humor.Antes de ser operado, Ângelo partilhou uma fotografia no quarto do hospital. "