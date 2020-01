Ângelo Rodrigues regressa a eventos públicos com nova companhia

01:30

Hugo Alves

Ângelo Rodrigues voltou a aparecer em público. O ator de 32 anos marcou presença na sessão que marcou o regresso da peça de teatro ‘Insónia’, protagonizada por Fernando Mendes, em Lisboa. Foi na sexta-feira à noite, no Teatro Armando Cortez. E o galã fez-se acompanhar pela atriz Inês Monteiro. O casal, que se conheceu na novela ‘Vidas Opostas’ e voltou a contracenar em ‘Golpe de Sorte’ (SIC), chegou atrasado mas não se escondeu.Os dois chegaram lado a lado, já depois de terem jantado juntos, e não esconderam a cumplicidade quando viam a peça.Ao que tudo indica, Ângelo Rodrigues está solteiro desde o fim do romance com a personal trainer Carolina Fernandes, que chegou a visitá-lo no Hospital Garcia de Orta, Almada, quando este esteve internado em estado grave devido a uma infeção provocada por uma injeção de testosterona na perna direita. Nesta aparição, não esclareceu se a relação com Inês Monteiro vai além da amizade.Mas revelou sentir atualmente dificuldade em sair à rua. "Estou bastante reservado neste processo de recuperação e faz com que eu seja um pouco agorafóbico, ou seja, multidões ainda me deixam pouco confortável. Mas acho que faz parte…", explicou o ator, que continua a dizer sentir falta de memória em relação aos dias que antecederam a sua hospitalização.