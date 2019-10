Ângelo Rodrigues regressa ao ecrã "ainda este ano"

"Ele regressará em breve, ainda este ano" começou por dizer o diretor de programas da SIC. "Ele está muito motivado e em plena forma para regressar já amanhã, se nós assim entendêssemos", acrescentou.



Daniel Oliveira continua a mostrar todo o apoio ao ator, como tem vindo a acontecer desde que Ângelo foi internado no hospital, devido a uma infeção grave causada por uma injeção de testosterona. "A SIC tem acompanhado o Ângelo de forma muito próxima e ele sempre soube que nós contávamos com ele. Mas agora ele está focado naquilo que é mais importante, a sua saúde e a sua recuperação", afirmou.



Recorde-se que Ângelo Rodrigues tem demonstrado uma atitude positiva e de motivação para voltar ao que era o mais depressa possível. O ator partilha mensagens nas redes sociais onde se revela confiante e "mais forte do que nunca".

Empenhado na recuperação,vai voltar ao pequeno ecrã mais depressa do que o esperado, apesar de ainda vir a atravessar um longo processo de fisioterapia.Depois da agência do ator, Glam, ter informado que o regresso da estrela deestá previsto para a quarta temporada da série, para o próximo ano,veio confirmar que o jovem poderá aparecer ainda este ano na televisão, sem desvendar em que formato, para surpresa dos fãs.