Ângelo Rodrigues regressa às passerelles

Um ano depois de ter sido hospitalizado devido a uma infeção generalizada, motivada por uma injeção de testosterona, Ângelo Rodrigues voltou a pisar uma passerelle.O ator de 33 anos foi a estrela principal do desfile do estilista Gio Rodrigues, que decorreu na passada quarta-feira, em Lisboa. Ângelo provou que os dolorosos tratamentos que tem feito desde que saiu do hospital estão a compensar e que, aos poucos, vai retomando todas as suas atividades.

Recentemente, no documentário sobre a sua história, Ângelo assumiu o seu “erro” e admitiu que na altura estava num período difícil emocionalmente.



“Estava a morar no Rio de Janeiro [Brasil], sentia que as expectativas que eu tinha para a minha carreira não estavam como eu queria. Isso gerou alguns períodos de desalento, alguns pensamentos depressivos, falta de concentração, no fundo era uma angústia existencial”, confidenciou.