Ângelo Rodrigues relembra momentos antes do pesadelo

Ângelo Rodrigues foi um dos atores a despedir-se da sérieO ator de 32 anos, que está dedicado a longas sessões de fisioterapia para recuperar das lesões que sofreu, não deixou de assinalar o fim da produção da estação de Paço de Arcos. Através das redes sociais, onde se tem mostrado bastante ativo desde que saiu do hospital, o artista dedicou palavras emotivas ao projeto., escreveu o artista, que aproveitou para recordar com nostalgia a altura em que estava a trabalhar, longe de imaginar o pesadelo que enfrentou, ao estar internado durante dois meses no hospital devido a uma infeção causada por uma injeção de testosterona., terminou.

A atriz Isabela Valadeiro, que contracenou com Ângelo Rodrigues na série, não hesitou em deixar a sua marca na publicação. "Um golpe de sorte meu irmão", escreveu na caixa de comentários.



A ex-namorada, Iva Domingues, também reagiu à publicação com emojis de palmas, como forma de aplaudir o trabalho do ator. A apresentadora acompanhou o drama vivido pelo ex-companheiro e a sua família, prestando sempre todo o apoio.



Os seguidores de Ângelo Rodrigues também fizeram questão de deixar comentários onde mostram toda a admiração, com palavras de orgulho e motivação. "Parabéns", "Brutal", "Foi tão bom", "Vai em frente", Estamos à tua espera", são algumas das mensagens que se podem ler.



Recorde-se que Ângelo Rodrigues está empenhado em recuperar o mais depressa possível, fase em que tem contado com o apoio incondicional da mãe, Teresa Araújo. Em relação ao trabalho, espera-se que Ângelo Rodrigues volte à antena da SIC ainda este ano, conforme já foi confirmado por Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC.