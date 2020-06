Ângelo Rodrigues responde a fã após piada sobre a sua perna

A aplicação "FaceApp", que transforma as pessoas no sexo oposto, tem feito as delícias de muitos famosos e Ângelo Rodrigues foi um deles. Numa publicação, feita esta terça-feira, dia 16 junho, nas redes sociais, o ator deu a conhecer o seu "eu" feminino aos seguidores.

"Conheçam a Ângela, trintona resolvida que acha que a monogamia é uma construção social. Não gosta de homens que saltem etapas e fica eriçada quando estes a objetificam", começou por escrever o ator.

"É livre e despudorada – uma libertina, diriam os desatentos. Se gosta de ver erros ortográficos nas mensagens que recebe no WhatsApp? Não, mas tolera. A questão é: confiaram na Ângela para vos levar a casa’", terminou.

A partilha arrancou muitos comentários, porém, houve um que se destacou: "Essa tem as duas pernas?", questionou um internauta, referindo-se ao internamento do ator devido a uma infeção na perna esquerda.

Confrontado com a pergunta, e sempre de bom humor, o ator gozou com o comentário: "Uma a menos que o Ângelo", respondeu. Um comentário que surpreendeu o internauta: "Ganhaste. Continua assim com essa forma de levar a vida. Grande abraço", respondeu.

Recorde-se que o ator esteve internado no Hospital Garcia de Horta, onde foi submetido a várias cirurgias.