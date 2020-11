Ângelo Rodrigues revela vontade de adotar uma criança

Nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, Ângelo Rodrigues fez uma revelação surpreendente no programa 'Casa Feliz', da SIC. Na emissão, falou sobre o seu recente projeto 'Não há espelhos na Amazónia', onde retrata uma experiência vivida em 2016, numa viagem que fez com o colega Paulo Vintém. Esta vivência abriu caminho à vontade de adotar uma criança.

"Fui com o Paulo, que foi o único maluco que alinhou comigo", começou por dizer.

Durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, assistiu-se a imagens do documentário, onde o artista conta os momentos únicos que viveu, em contacto com a natureza e com tribos indígenas.



"Trocámos experiências, comemos formigas, jogámos à bola descalços", revelou no início da peça.



A ator fez ainda questão de referir o impacto que esta experiência teve na sua vida, e os ensinamentos que adquiriu.



"Procuro não ter as mordomias do primeiro mundo porque na floresta a vaidade morre solteira. Procuro ter um momento para mim, um momento de introspeção, que acho que é importante, como se nós iniciássemos um romance connosco próprios. Portanto, acho que é útil viajar, como se a alma trocasse de roupa."

A ida à Amazónia foi "transformadora", e mudou o modo como passou a encarar a vida.

"Com os indíos foi, de facto, a experiência mais transformadora que eu tive até hoje. Foi isso que me fez repensar a forma como eu olhava para a vida, olhava para o trabalho também."



Ao rever as imagens Ângelo Rodrigues mostra-se emocionado, e faz revelação surpreendente em direto.



"Acreditam que foi a primeira vez que eu fiquei, mesmo, com vontade de adotar alguém? Porque a ligação foi tão forte que, no final, os próprios pais da miúda, na brincadeira, perguntaram: "Você quer levar ela?" O coração fica nas mãos. E há qualquer coisa no olhar dos indíos, um mistério que acontece ali, uma espécie de transe. Quando estás a falar com eles parece que o mundo pára", contou.



O documentário já se encontra disponível na nova plataforma da SIC, OPTO.