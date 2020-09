Ângelo Rodrigues sobre injeção de testosterona: "Não o deveria ter feito"

A carregar o vídeo ...

Ângelo Rodrigues desabafa: "Tenho noção do meu erro"

Um ano depois de ter estado entre a vida e a morte, como consequência de uma injeção de testosterona, Ângelo Rodrigues quebrou o silêncio sobre o assunto para garantir que foi movido por uma "obsessão física". "Tenho noção da magnitude do meu erro. Este tratamento em casa acabou por ser o princípio do fim", disse no documentário sobre a sua recuperação, na SIC., acrescenta ainda.Ângelo Rodrigues revela que, antes do grande susto que viveu devido às consequências da injeção de testosterona, estava a passar por uma fase mais delicada. E foi no Brasil que ficou a saber mais sobre o procedimento que, por pouco, não se revelava fatal., conta.Hoje, garante ter aprendido com o erro e que quer ‘canalizá-lo’ para ajudar outras pessoas.