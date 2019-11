Ângelo Rodrigues solitário durante período de recuperação

Completamente dedicado à sua recuperação,tem passado muitos momentos sozinho neste processo.À exceção da mãe,, que mudou a sua vida e deixou o Porto para poder acompanhar de perto todo este processo em Lisboa, são poucas as visitas que o ator recebe, apesar de se somarem manifestações de apoio nas redes sociais.Até mesmo, com quem mantinha uma relação antes do incidente que o levou a permanecer internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, durante dois meses, está mais afastada do que nunca. A personal trainer viajou com uma amiga para Cuba poucos dias depois de Ângelo Rodrigues ter tido alta hospitalar.Nas redes sociais, partilhou fotografias a passear por Havana ou no mar de Varadero, que receberam ‘gostos’ do ator. No entanto, Carolina deixou de segui-lo no Instagram, o que denota que a relação pode estar a atravessar uma crise.Praticamente todas as manhãs de Ângelo Rodrigues são passadas na clínica do fisioterapeuta, em Linda-a-Velha. À tarde, os exercícios continuam em casa.Apesar de estar num período de grande fragilidade, tanto física como emocional, o ator ganhou alento com um novo projeto que tem em mãos: gravar uma espécie de reality show em que mostra a sua recuperação.