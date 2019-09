Ângelo Rodrigues submetido a nova cirurgia em outubro

Ângelo Rodrigues está a recuperar bem das duas cirurgias que fez para reconstruir a perna esquerda. A terceira e última intervenção cirúrgica está prevista para o início de outubro, fez saber esta terça-feira, em comunicado, a agência que o representa. Segue-se, depois, a fisioterapia, que será realizada já fora da unidade hospitalar.sabe que Ângelo Rodrigues já terminou os tratamentos em câmara hiperbárica no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, e encontra-se internado na unidade de Otorrinolaringologia do Garcia de Orta, em Almada, uma vez que não existem vagas na Cirurgia.Há uma semana, o ator foi submetido à primeira cirurgia com a finalidade de reconstruir a perna esquerda, onde a grave infeção provocada por uma injeção de testosterona obrigou à remoção de uma vasta área de tecido e músculo, desde o pé à zona lombar.O estado de saúde de Ângelo Rodrigues nos últimos dias voltou a preocupar os médicos. No final da passada semana, o ator e cantor, de 32 anos, voltou a apresentar febre, após ser submetido a sessões de desbridamento (remoção de tecidos desvitalizados de forma a preparar o leito da ferida para a cobertura definitiva), uma situação que se manteve até ao passado sábado.Contudo, esta semana a temperatura corporal do artista baixou novamente, tranquilizando familiares, amigos e profissionais de saúde.Recorde-se que Ângelo Rodrigues foi internado no dia 22 de agosto em estado grave e chegou a ficar em coma induzido com prognóstico reservado.Até há pouco tempo, o ator continuava em risco de ver a perna esquerda amputada, devido à extensão dos ferimentos. Apesar de o processo de recuperação estar a correr bem, o artista ainda tem um longo caminho para percorrer.