Ângelo Rodrigues: “Tenho noção do que fiz e da magnitude do erro”

Um ano após o drama que o colocou entre a vida e a morte, Ângelo Rodrigues, de 33 anos, revela-se feliz por estar a ultrapassar com sucesso o episódio trágico da sua saúde - sofreu uma grave infeção após administrar testosterona na zona das nádegas.“Não tenho intenções de desculpar os meus próprios erros. Tenho perfeita noção do que eu fiz e da magnitude do meu erro”, aponta, durante o depoimento para o documentário a ser transmitido pela SIC, no próximo domingo à noite.