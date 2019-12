Ângelo Rodrigues torna-se grande aposta da SIC

Desde o regresso à rotina, o ator ganhou ainda mais destaque na SIC. Mal se soube que o galã da ficção seria sujeito a um longo processo de fisioterapia, Daniel Oliveira, diretor de Programas do terceiro canal, procurou-o para propor a gravação de um doc-reality a relatar a sua experiência., revelou durante a conversa com Cristina Ferreira.Mas as propostas do diretor do terceiro canal não ficaram por aqui... Ângelo regressa à ficção do canal no telefilme ‘Golpe de Sorte: Um Conto de Natal’, a ser exibido no próximo dia 21 de dezembro. "Houve cuidado devido à minha condição", assegurou.Embora não tenha acordado exclusividade com a televisão líder de audiências, o ator conseguiu garantir um vencimento mensal de seis mil euros.