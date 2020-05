Ângelo Rodrigues vive pesadelo sem fim com perna infetada

18:05

Vânia Nunes

Nove meses depois de ter dado entrada no hospital com uma infeção grave, que quase lhe custou a vida, na sequência de uma injeção de testosterona,ainda não viu o pesadelo chegar ao fim. Há uma semana, o ator de 32 anos foi operado pela oitava vez à perna esquerda."Inicio a segunda fase de reconstrução da minha perna. Esta, que sapateou entre a vida e a morte, vai mais uma vez ser salva ao tentar reduzir-se os 27 centímetros do enxerto cravado na minha pele, corrigindo possíveis complicações", escreveu, antes de entrar no bloco operatório, mantendo o humor que lhe é característico nesta recuperação.Mais tarde, mostrou-se novamente no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi seguido desde o primeiro momento, já depois da nova cirurgia, sorridente, e com uma atitude positiva.". Em casa a recuperar, o artista aguarda agora por uma nova fase de tratamentos de fisioterapia, tal como aconteceu depois de ter tido alta da última vez, em outubro do ano passado. Nessa altura, Ângelo Rodrigues entregou-se aos cuidados do fisioterapeuta António Gaspar.