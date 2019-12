Ângelo Rodrigues volta à televisão já no próximo sábado

O ator Ângelo Rodrigues vai voltar à televisão já este sábado, 7 de dezembro, para uma emissão especial de "O Programa da Cristina", da SIC.O Diretor de Programas Daniel Oliveira confirmou a presença do ator através de uma publicação na rede social Instagram."O regresso em grande de Ângelo Rodrigues com a Cristina Ferreira, numa edição especial de 'O Programa da Cristina'".Recorde-se que o ator esteve dois meses internado no hospital Garcia de Orta com uma infeção grave, decorrente de uma injeção de testeosterona.