Ângelo Rodrigues volta a ter febre

Ainda internado no Hospital Garcia de Orta, Ângelo Rodrigues foi sujeito à primeira cirurgia reconstrutiva da zona afetada pela infeção, mas esta quinta-feira preocupou a equipa médica que o acompanhava uma vez que apresentava febre.A situação está a ser acompanhada atentamente na unidade de Cuidados Intermédios, onde o ator de 32 anos se encontra. Ângelo tem continuado a realizar tratamentos em câmara hiperbárica no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.Tem também sido submetido a outras intervenções que aceleram o processo de cicatrização da área que foi afetada pela grave infeção, provocada por complicações decorrentes de uma injeção de testosterona.Internado desde 22 de agosto no Garcia de Orta, Ângelo tem apresentado melhorias, mas ainda não há previsão de alta.n