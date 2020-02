Ângelo Rodrigues volta a viver em casa dos amigos

Depois de ter estado dois meses internado devido a uma grave infeção como consequência de uma injeção de testosterona, o ator optou por deixar a casa que dividia com Tiago Paiva, em Almada, e foi viver com a mãe, Teresa Araújo, que se mudou do Porto para Lisboa para acompanhar a recuperação do filho.Durante três meses, Ângelo dependeu da progenitora, mas agora que já está recuperado e independente Teresa regressou à Invicta e a estrela da SIC voltou para a sua casa na Margem Sul., contou à ‘TV7Dias’ a dona de uma loja perto do apartamento.Agora, Tiago Paiva, um dos colegas de casa do ator, mostrou que Ângelo Rodrigues já regressou a casa na rede social ‘Tik Tok’. "Quando vives com mais três amigos", escreveu.As viagens sempre foram uma grande paixão do ator. Praticamente recuperado do problema de saúde, a estrela da estação de Paços de Arcos viajou até à Jordânia. "Vou viajar daqui a uns dias. Pedi autorização ao meu fisioterapeuta, que não só apoiou como incentivou. Psicologicamente, ele acha que me vai fazer bem", revelou antes de embarcar. Nas suas redes sociais, Ângelo Rodrigues tem mostrado que tem sido uma viagem feita de vários desafios,