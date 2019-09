Ângelo Rodrigues volta ao bloco operatório para reconstrução plástica

Apesar de a infeção ainda não estar totalmente neutralizada, Ângelo Rodrigues tem apresentado melhorias no seu estado de saúde e inicia hoje uma importante etapa na sua recuperação. O CM sabe que o ator será levado para o bloco operatório, onde os médicos farão a primeira intervenção do processo de reconstrução plástica, que se adivinha longo e complexo.

Recorde-se que a zona afetada pela infeção, originada por uma injeção de testosterona, localiza-se do lado esquerdo e vai desde o pé à zona lombar.

Entretanto, Ângelo Rodrigues continua os tratamentos em câmara hiperbárica, que têm como objetivo acelerar a cicatrização, e ainda ontem foi transportado de ambulância até ao Hospital das Forças Armadas para ser submetido a mais uma sessão de tratamento.

Ao contrário do que se esperava, o ator continua internado nos cuidados intermédios do Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de a sua transferência para a unidade de Medicina 1 não se ter efetuado como estava programado. Ainda não há previsão de quando irá receber alta hospitalar, mas é certo que a recuperação se irá estender muito para além disso.

Entretanto, o ator recebeu a triste notícia de que o seu tio, o também ator Carlos Lacerda, morreu aos 72 anos, vítima de uma pneumonia, no hospital do Barreiro. O ator morreu na última segunda-feira, ironicamente, no dia de aniversário de Ângelo, e o velório realizou-se ontem em Lisboa. Com um vasto percurso, nomeadamente no teatro, Carlos Lacerda participou ainda em várias telenovelas como ‘Doce Fugitiva’, da TVI.