Ângelo Rodrigues volta aos desfiles de moda

Ângelo Rodrigues regressa às passerelles

Foto: Liliana Pereira

20 out 2020 • 10:06

Mais de um ano depois de ter estado internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, entre a vida e a morte, como consequência de complicações resultantes de uma injeção de testosterona, Ângelo Rodrigues voltou a pisar uma passerelle. O ator desfilou para Gio Rodrigues, em momentos de ansiedade, uma vez que foi precisamente o culto do corpo que o levou a começar a recorrer à testosterona.No entanto, hoje em dia, o ator diz-se em paz com esse assunto e garante que passou a aceitar a sua imagem no espelho. Tanto que deixou de frequentar ginásios e faz o seu próprio exercício em casa.Numa nova fase da vida, depois do grande susto por que passou há um ano, Ângelo Rodrigues assume que as suas prioridades mudaram e que agora está focado na carreira. Atualmente, o ator participa na série ‘Golpe de Sorte’, da SIC.