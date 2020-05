Ângelo Rodrigues faz oitava cirurgia de reconstrução da perna

Ângelo Rodrigues, de 32 anos, foi este sábado, 23 de maio, operado pela oitava vez à perna esquerda, retomando assim um novo ciclo de tratamentos médicos, complementado, posteriormente, com fisioterapia.



"Inicio a segunda fase de reconstrução da minha perna. Esta, que sapateou entre a vida e a morte, vai mais uma vez ser salva ao tentar-se reduzir os 27 centímetros do enxerto cravado na minha pele, corrigindo possíveis complicações", informou nas redes sociais.



ancar como o Chaplin no "Tempos Modernos" e fazer um sprint com um atleta de alta competição."





"Dezassete escadas separam o hall de entrada da minha casa e o meu quarto - cada uma do tamanho dos meus fantasmas. Sentar-me com eles talvez tenha sido uma das decisões mais sensatas da minha vida. São gajos fixes e, o melhor, domesticáveis. A minha visão de túnel evidencia ainda mais a minha mira - o meu quarto", acrescentou.





Ângelo, recorde-se, sofreu, em agosto passado, uma infeção generalizada provocada por injeções de sunstâncias anabolizantes.



Perdeu vários bocados da pele, durante as sete intervenções a que foi sujeito no Hospital Garcia de Orta, em Almada.





Embora preocupado com a intervenção, o ator não perde a esperança em relação ao futuro e já tem metas bem definidas: "DApós uma temporada a viver com a mãe Teresa Araújo, que se mudou do Porto para Lisboa para acompanhar o filho, o galã da ficção nacional regressou à casa dos amigos, mas nem tudo foi fácil...