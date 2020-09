Angie Costa assume namoro com Miguel Coimbra

Os milhares de seguidores que a acompanham não resistiram e deixaram várias mensagens encantados com o romance entre o rosto da próxima novela da TVI, 'Bem me Quer' e do membro da banda D.A.M.A. "Felicidades para os dois", "Casalinho lindo", "Sejam felizes", "Os mais fofos", pode ler-se.



"Oh meu Deus", reagiu a atriz Margarida Corceiro.



Bárbara Bandeira, amiga do casal, brincou com a situação. "Chocada", comentou.



Miguel Cristovinho, também membro da mesma banda de Miguel Coimbra, que terminou recentemente o namoro com Mia Rose, também reagiu. "Como é que me trocaste por esse pateta?", brincou.







Ângela Costa, mais conhecida por Angie Costa, confirmou os rumores e assumiu a relação com o cantor Miguel Coimbra.A jovem partilhou uma imagem com os seguidores onde surgem juntos e revelam a cumplicidade que os une. "Mike", escreveu na legenda da publicação, juntando um coração.e agora a paixão está à vista de todos.