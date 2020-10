Angie Costa confirma teste positivo à Covid-19: "Estou com alguns dos sintomas e sob observação"

Angie Costa recorreu às redes sociais para confirmar que está infetada com o novo coronavírus e "com alguns sintomas".





"Neste momento estou em casa, com alguns dos sintomas e sob observação. Testei positivo à COVID-19. Tenho tido todos os cuidados e mesmo assim aconteceu. Pessoal, tenham mesmo cuidado e estejam atentos. Respeitem as medidas em vigor e limitem o contacto com os outros. A única forma de impedir a propagação do vírus é através do respeito "rigoroso" das regras. Lavem bem as mãos e mantenham uma distância de 2 metros dos outros", disse, dirigindo-se aos fãs.



A atriz da TVI deixou ainda uma mensagem de alerta: "A qualquer sintoma que apareça, não hesitem em ir fazer o teste.

Estou em permanente contacto com os profissionais de saúde, que têm sido incríveis. Obrigada à TVI e à Plural pelos cuidados que têm tido. Esta é a nova normalidade. Agora é descansar para quando voltar, voltar com o triplo da força. Vou-vos pondo a par".



Angie Costa soube ontem que estava positiva, o que levou a que parte do elenco da novela 'Bem Me Quer', TVI, ficasse de quarentena.



O namorado da jovem, Miguel Coimbra, dos D.A.M.A. também está infetado.