Angie Costa fala sobre beijos com David Carreira: "Já tínhamos esta química"

marcou presença no programa 'É Preciso Ter Lata', de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, onde esteve a responder a várias perguntas. A sua química comna novela 'Bem me Quer', na TVI, não foi passada despercebida e uma das perguntas que a atriz teve de responder estava relacionada com a sua aproximação ao colega., questionou um internauta. A namorada de Miguel Coimbra, dos 'D.A.M.A', relativizou e garantiu que são amigos fora da ficção., começou por dizer, mostrando-se divertida., afirmou.Questionada por Rita Rugeroni se não lhe fazia impressão andar aos beijos com um amigo, Angie Costa confessou ser mais fácil por já terem uma química., disse, garantindo tratar-se de uma "química da ficção".A namorada de Miguel Coimbra acabou por revelar, ainda, que o bebé que estão à espera foi planeado e que conseguiu engravidar à primeira. ", revelou, divertida.Recorde-se que Angie Costa está à espera do primeiro filho em comum com o cantor Miguel Coimbra.