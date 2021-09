Angie Costa: família em bolha de felicidade

Aos 21 anos,, fruto da relação com o músico Miguel Coimbra. O anúncio do nascimento foi feito através das redes sociais., escreveu a jovem na legenda da publicação, momentos após o parto.Numa bolha de amor e emoção, o casal inundou as redes sociais com fotografias do bebé, que conquistou de imediato o carinho dos internautas., escreveu o músico dos D.A.M.A.Dois dias após o parto, os recém-papás abandonaram o hospital privado onde decorreu o nascimento, em Lisboa. Deram início àquela que é a maior aventura das suas vidas com o novo membro da família., escreveu Angie Costa nas redes sociais, agradecendo também todo o carinho e apoio dos fãs na maternidade. Angie Costa e Miguel Coimbra estão juntos há cerca de dois anos e mostram-se radiantes com esta nova fase.