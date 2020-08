Angie Costa revela-se pronta para um novo amor

Após um namoro longo com o também Youtuber Windoh, Angie Costa começou a ser vista regularmente com Miguel Coimbra, dos D.A.M.A.O casal era essencialmente visto com Bárbara Bandeira e Kasha, o que levantou a suspeita de que estaria ali a nascer uma paixão.Contudo, a agora atriz garante que está "solteira" e que está. Quanto a Miguel Coimbra afirma que não é mais do que uma amizade., diz, despachada.Isso, contudo, não quer dizer que esteja de coração fechado. Angie Costa revela que, apesar de solteira, está, isto apesar de garantir que não quer "fila" à espera, porque ela é que vai decidir quem e quando é que está pronta para amar novamente.A estrear-se como atriz na novela ‘Bem Me Quer’, ao lado de David Carreira, José Condessa e Kelly Bailey, Angie Costa vai ter de aprender o que é o beijo técnico. Confrontada com o assunto ri-se., diz, acrescentando:. Tudo aponta que o par seja David Carreira, mas sobre isso Angie fecha-se em copas.