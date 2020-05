Anitta admite cirurgias: "Precisei de 50 plásticas e botox"

01:30

André Filipe Oliveira

Além dos sucessos musicais, a cantora brasileira Anitta, de 27 anos, acumula já várias cirurgias e procedimentos estéticos em diversas zonas do corpo. Destacam-se, redução dos seios, rinoplastia (nariz), aumento dos lábios, lipoescultura (na zona a barriga) e ainda uma operação ao bumbum.Na verdade, a brasileira já perdeu a conta ao número de cirurgias que fez. "Não nasci com o dom da beleza. Precisei de umas 50 plásticas, botox", disse durante um recente direto nas redes sociais. O número espantou os seguidores. No total, Anitta já desembolsou milhares de euros pela beleza e tudo, diz ela, para estar mais perfeita e poupar tempo a produzir-se antes dos concertos. "Não é só colocar a roupa e lavar a cara. Demoro duas horas na minha própria produção."O tema das plásticas está a gerar controvérsia no Brasil, no entanto, a artista mostra-se tranquila com todas cirurgias a que já foi sujeita. "Só o peito e o nariz me incomodavam. O resto fiz porque me deu na telha." Descontraída, Anitta já chegou a humilhar o próprio pai, Mauro Machado. "Chegou ao pé de mim e disse: ‘Como você é linda. Sei fazer filha bonita’. E eu falei: ‘Sou cheia de plástica, viu querido!’"