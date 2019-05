Anitta admite envolvimento com Maluma

16:34

Anitta, em entrevista à CNN argentina, revelou o que já se tinha especulado. A cantora chegou mesmo a envolver-se com Maluma.A estrela brasileira contou que conseguiu a parceria com o cantor através das redes sociais. "Eu fiz isto com todas minhas parcerias. Sempre tento a maneira que as pessoas nunca vão tentar? Falo disso nas minhas palestras, como arranjar maneiras de conseguir as coisas sem olhar sempre para o caminho que todos olham", revelou a cantora.O jornalista questionou a cantora qual era a sua intenção com o colombiano. "Trabalhar. Mas não só, porque ele é giro, então eu queria algo mais", confessou, sem papas na língua. "Sim, passei muito bem", responder quando questionada se tinha conseguido.Anitta e Maluma lançaram a música 'Sim ou Não' em julho de 2016. Estiveram chateados durante algum tempo, mas já voltaram a ser amigos e pretendem voltar a gravar juntos.