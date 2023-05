O modelo escolhido pela artista já não é comercializado, mas está avaliado em 1275 euros.







do estilista Karl Lagerfeld, lançado em 1996.O modelo escolhido pela artista já não é comercializado, mas está avaliado em 1275 euros.Veja abaixo a publicação:

Anitta, de 30 anos, aqueceu as redes sociais com uma fotografia bastante ousada, onde surge com o clássico biquíni