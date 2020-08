Anitta assume novo amor após terminar relação

Um mês depois de ter terminado a relação com Gui Araújo, apresentador da ‘MTV Brasil’, Anitta, tem um novo namorado.

Segundo a imprensa brasileira, a cantora de 27 anos namora com o artista plástico Lucas Omulek, que acompanhou a cantora nas suas férias à Croácia. Enquanto esteve juntos no país, com amigas da artista, o suposto casal posou abraçado num restaurante, como a intérprete de ‘Vai Malandra’ fez questão de partilhar com os seguidores, numa fotografia entretanto eliminada dos instastories.

Apesar de a relação não ter sido assumida, o suposto namorado da cantora comentou as fotografias em que esta surge de biquíni durante a sua viagem a Itália, esta terça-feira, dia 12 de agosto.

Uma reação que deixou os fãs surpreendidos e desconfiados sobre uma possível relação amorosa.