Anitta assume que faz sexo em grupo com Pedro Scooby

A cantora fez a revelação no seu programa, 'Anitta Entrou no Grupo'.

Anitta e Pedro Scooby estão juntos desde junho deste ano. Depois do pai da cantora ter revelado que o ex de Luana Piovani é bom na cama, Anitta revelou agora que ela e o surfista costumam ter sexo com mais pessoas.A estrela brasileira estreou o seu programa 'Anitta Entrou no Grupo' e fez revelações escaldantes sobre o seu relacionamento com Pedro Scooby. David Brazil questionou a cantora como é que ela é na cama e Anitta não teve papas na língua., respondeu.O apresentador acabou por perguntar se Pedro e Anitta faziam sexo em grupo e a cantora confirmou., revelou.O casal tem-se mostrado muito apaixonado e alheio às polémicas de que têm sido alvo.